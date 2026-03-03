Policía de Colombia captura a 121 presuntos extorsionistas y secuestradores

"En una ofensiva frontal contra el multicrimen, la Policía Nacional ejecutó la 'Operación Jade', logrando la captura de 121 personas", señaló el general Rincón en una publicación en X, aunque no precisó desde cuándo se desarrolla la operación.

Las detenciones se realizaron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, así como en poblaciones de los departamentos de Chocó (oeste), Huila (sur) y Cesar (norte).

Según el oficial, la ofensiva hace parte de una estrategia contra el "multicrimen" y permitió impactar redes señaladas de exigir pagos a comerciantes, transportadores y ciudadanos mediante amenazas y coordinaciones desde esas ciudades y, en algunos casos, desde centros de reclusión.

Durante los operativos fueron incautadas armas de fuego, cartuchos, vehículos y teléfonos que, según la Policía, eran utilizados para coordinar llamadas y mensajes extorsivos.

Con estos resultados, añadió el director de la Policía, se busca "proteger la libertad y el patrimonio de los ciudadanos" y reducir el impacto de delitos que afectan especialmente a pequeños y medianos comerciantes en distintas regiones del país.

La 'Operación Jade' está dirigida contra miembros de varios grupos ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la banda venezolana Tren de Aragua.