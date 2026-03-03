Portugal dice que ha dado autorización "condicional" a EEUU para usar su base en Azores

El ministro realizó estas declaraciones en una entrevista anoche a los canales televisivos TVI y CNN Portugal, donde aseveró que "no hubo ningún medio que a partir de las Azores fuera usado en ningún ataque" estadounidense en Irán y que Portugal "no está envuelto en este conflicto".

Rangel señaló que el uso de esta base aérea hasta el viernes estaba sujeto al régimen general de autorizaciones tácitas, que pueden obtener más de medio centenar de países, incluido Estados Unidos, si Portugal no responde en 24 horas.

"Una cosa es la situación hasta el viernes, antes del ataque, otra cosa es la situación después del viernes, cuando esta intervención militar empezó", planteó Rangel, quien aseguró que "no había habido ninguna información de parte de Estados Unidos sobre la operación militar hasta ese momento".

Fue el sábado, ya conocido el ataque, cuando se comenzó a aplicar el régimen integral del acuerdo bilateral entre ambos países y cuando Portugal emitió una autorización "con condiciones" a Estados Unidos.

"La primera condición -precisó el ministro- es que sea una respuesta, solo como retaliación, como defensa (...). Después, (que sea) necesario, es decir, tiene que responder al principio de necesidad y de proporcionalidad y (la tercera condición es que) solo puede ser contra objetivos de naturaleza militar".

Cuestionado sobre la decisión de España de no autorizar el uso de sus bases, Rangel explicó que Portugal tiene "una relación atlántica" distinta a Madrid.

Rangel aclaró que, tras recibir el pedido de autorización de los estadounidenses, el Gobierno de Portugal informó tanto al presidente saliente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, como al presidente electo, António José Seguro, que toma posesión la próxima semana, y a los tres principales partidos de la oposición en el Parlamento.

El sábado, la agencia de noticias Lusa informó de que cinco aviones de reabastecimiento del tipo KC-46 Pegasus de la Fuerza Aérea de EE.UU. desplegaron de la base de las Lajes, situada en la isla Terceira, en las Azores.

Ese día, el Gobierno luso instó a "la máxima contención" para evitar una escalada en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de "los ataques injustificados" de Irán contra países de la región.

En junio pasado el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro concedió autorización a EE.UU. para que doce aviones militares de reabastecimiento utilizaran la base aérea.