Presidente del Parlamento de Venezuela prioriza la recuperación económica sobre elecciones

"Claro que habrá elecciones. En Venezuela siempre hay elecciones (...). Hay unos períodos que están establecidos y, sin duda alguna, nosotros vamos a llegar a consensos, a acuerdos en lo político, pero lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía", afirmó Rodríguez en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal de YouTube.

El parlamentario señaló que la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, está a cargo del Ejecutivo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vista de la "falta forzada" del mandatario, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Por esta situación, un escenario no contemplado en la Constitución venezolana, el jefe del Parlamento aseguró que no aplica el plazo de hasta 180 días establecido para los casos de "falta temporal" del presidente.

Pese a ello, indicó que "en los próximos días" habrá conversaciones con "los factores políticos y de la sociedad", sin dar detalles, para promover un proceso de "fortalecimiento" de las instituciones y abrir el camino a una posible elección, que deberá lograrse "por la vía del consenso".

A su juicio, en estos momentos "no es perentorio" definir una fecha o cuáles elecciones se deberían hacer primero.

"Para llegar a ese punto se necesita recorrer un camino previo, y ese camino previo es el fortalecimiento institucional", subrayó.

Asimismo, consideró que desde que se retomaron las relaciones con EE.UU. ha habido una relación de "respeto" y reconoció que ese país ha actuado para levantar algunas de las sanciones "importantes", especialmente en el sector petrolero.

"Desde mi punto de vista podría ser más rápido", apuntó el parlamentario.

Este lunes, la presidenta encargada celebró que el presidente estadounidense, Donald Trump, considere a Venezuela "amigos" y "socios", pero reiteró la petición de que levante todas las sanciones impuestas contra el país suramericano.

El pasado jueves, la mandataria aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, y desde su juramentación en el Ejecutivo ha recibido a varios altos funcionarios de EE.UU., incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright.

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.