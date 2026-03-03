Prohiben visitas al mayor centro de detención de migrantes en EEUU por brote de sarampión

Camp East Montana, un complejo de grandes carpas con capacidad para unos 5.000 detenidos, permanecerá cerrado a los visitantes hasta mediados de marzo, según informó la congresista demócrata Verónica Escobar en un comunicado de prensa.
Al menos 112 de los migrantes detenidos están "aislados", detalló la legisladora y denunció además que durante sus pasadas visitas al centro ha visto que el personal no usa tapabocas o medidas de protección para evitar que se propaguen infecciones de este tipo.
La atención médica en este centro, indicó Escobar, pasa por alto "problemas médicos graves y es, en algunos casos, inexistente, incluso ante situaciones de salud urgentes".
El brote de esta enfermedad, una de las más contagiosas, llega en medio de una ola de críticas y denuncias por parte de la oposición demócrata y organizaciones en defensa de los derechos humanos a las condiciones en los centros de detención para migrantes, especialmente en Texas.
Es a su vez el segundo brote de una enfermedad altamente contagiosa que se hace público en Camp East Montana en lo que va de año. A principios de mes, al menos dos personas fueron contagiadas por tuberculosis.
Tres personas han fallecido dentro del centro en lo que va de año: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por "homicidio" en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.
Bajo la actual Administración republicana de Donald Trump, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero tuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.
El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos.