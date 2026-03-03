QatarEnergy amplía la suspensión de producción a varios productos como metanol y aluminio

"Tras la decisión de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado y productos asociados, QatarEnergy detendrá la producción de algunos productos (...) como urea, polímeros, metanol, aluminio y otros", apunta hoy la empresa en la red social X.

La decisión llega tras los ataques militares dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

La compañía catarí de energía no ha informado de los daños y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, ante lo que Irán ha respondido con ataques contra varios países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait.