RDC celebra las sanciones de EEUU contra el Ejército de Ruanda por apoyar al rebelde M23

"Estas medidas envían una clara señal a favor del respeto a la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo, el Estado de Derecho y la implementación efectiva de los compromisos adquiridos en virtud de los Acuerdos de Washington", afirmó anoche en un comunicado el Ejecutivo congoleño.

"El Gobierno reitera que la estabilización duradera del este del país y de la región de los Grandes Lagos pasa por el cese de cualquier apoyo a grupos armados, el estricto respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados y la adhesión a los principios del derecho internacional", añadió.

Así, Kinsasa agradeció a Washington "su implicación constante, su determinación y su liderazgo en los esfuerzos destinados a restaurar la paz" en la RDC.

Por su parte, el Gobierno ruandés rechazó en otro comunicado las sanciones, al afirmar que afectan "injustamente" solo a una parte del proceso de paz, "tergiversan la realidad y distorsionan los hechos en el conflicto".

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra las Fuerzas de Defensa de Ruanda y cuatro de sus altos mandos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un comunicado, Washington afirmó que el Ejército ruandés "apoya, entrena y combate activamente" junto al M23, un grupo "responsable de abusos contra los derechos humanos y una crisis de desplazamientos masivos" en la RDC.

Las medidas del Tesoro implican el bloqueo de propiedades y activos que los sancionados tengan en EE.UU. y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones que involucren estos bienes.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran en Washington el pasado 4 de diciembre el citado acuerdo de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).