Reino Unido baraja enviar a Chipre un destructor Tipo 45 de defensa aérea

Según la agencia británica Press Association, la decisión aún no es firme, pero en caso de confirmarse será el destructor Duncan, uno de los seis de que dispone la fuerza naval.

Al Reino Unido se le ha adelantado Francia, que va a enviar a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, informó este martes el Gobierno chipriota, que presentó esa decisión como respuesta al ataque contra la base británica.

El conservador James Cartlidge, designado por su partido como el encargado de temas de defensa, está insistiendo para que el destructor "vaya ya", puesto que "necesitamos -dijo- capacidad de defensa aérea que proteja la base Akroriti" en Limassol. "¿Cómo es que aún no está allí?", recalcó.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se encuentra ante una enorme presión: por su derecha, los conservadores le exigen alinearse con más claridad con Estados Unidos, pero por su izquierda el Partido Verde y parte de su mismo Partido Laborista le piden no caer en la lógica militarista y sobre todo no repetir el alineamiento que el país tuvo con EE.UU. en la invasión de Irak en 2003.