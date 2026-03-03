Reino Unido fletará un avión desde Omán para repatriar a británicos atrapados en la región

Durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja), la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo que unos 130.000 ciudadanos británicos han registrado actualmente su presencia en la zona, mientras el conflicto avanza de manera "cambiante".

En este sentido, la jefa de la diplomacia británica adelantó que el Gobierno laborista fletará "en los próximos días" un vuelo chárter desde la capital de Omán, Mascate, priorizando a los ciudadanos "vulnerables" y están trabajando con las aerolíneas para incrementar la capacidad de salida desde esta ciudad.

Actualmente, el Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office) no desaconseja viajar a la zona en la que se encuentra el Aeropuerto Internacional de Mascate, al contrario de lo que ocurre con otros nodos aéreos de la región, como los de Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, o el de Doha, en Catar.

Se puede llegar a Mascate por carretera tanto desde Dubái como Abu Dabi, a unos 500 kilómetros de distancia, precisó el Foreign Office.

Cooper comentó que todavía hay unos vuelos comerciales que operan desde Oriente Medio y están trayendo a británicos de vuelta al Reino Unido, pero la gran mayoría de salidas provenientes de la región han sido canceladas por el cierre extendido del espacio aéreo.

Compañías como Oman Air continúa operando dos vuelos diarios entre Mascate y el aeropuerto londinense de Heathrow, mientras que desde Dubái este martes la aerolínea Emirates operó dos aviones a Heathrow, otro a Londres Gatwick y otro a Mánchester, con cerca de 615 pasajeros por vuelo.

Otras como Qatar Airways han cancelado todos los vuelos desde Catar al Reino Unido, dado el cierre del espacio aéreo catarí, y British Airways también ha anulado todas las rutas a Londres inicialmente previstas este martes desde Abu Dabi, Ammán (Jordania), Baréin, Doha y Dubái.