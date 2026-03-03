Rescatan a la tripulación de un pesquero chino secuestrada por piratas en Somalia

"Recientemente, un buque pesquero chino fue secuestrado por un grupo de delincuentes armados en aguas frente a la costa de Puntlandia. Gracias a los incansables esfuerzos de todas las partes implicadas, el buque y su tripulación fueron rescatados sanos y salvos el 2 de marzo", publicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

China condenó este "atroz" acto que amenazó la seguridad de la tripulación y la seguridad de la navegación internacional, tras lo que prometió adoptar "todas las medidas necesarias" para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y empresas chinas en el extranjero.

"La parte somalí reafirmó que los buques pesqueros chinos han estado operando en aguas somalíes con la autorización del Gobierno Federal de Somalia y de los gobiernos estatales correspondientes, y que sus actividades cumplen plenamente las leyes y regulaciones", agregó el comunicado.

Además, la Embajada china aseguró que se mantuvo en "estrecha coordinación" tanto con el Gobierno Federal somalí como con el Gobierno estatal de Puntlandia durante el incidente.

Entre 2005 y 2011 las aguas del mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico cercanas a Somalia, el país con la línea costera más larga de África continental, con más de 3.000 kilómetros, fueron escenario de constantes ataques y secuestros de barcos perpetrados por piratas somalís que pedían elevados rescates.

Aunque las patrullas navales internacionales y la mejora de medidas de seguridad han logrado disminuir este tipo de ataques, en la actualidad se siguen registrando incidentes esporádicos.