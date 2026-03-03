Rusia asegura que aún no ha visto pruebas de que Irán haya desarrollado armas nucleares

"Aún no hemos visto pruebas de que Irán haya desarrollado armas nucleares, precisamente el principal argumento, sino el único, de la guerra", dijo Lavrov en una rueda de prensa.

De hecho, destacó que tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica como miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses mantienen que "Irán no desarrolló ni intentó fabricar armas nucleares".

En alusión a las declaraciones del emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, subrayó que en Rusia despierta "muchas dudas" que el motivo de los bombardeos sea precisamente el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

"Decir que Irán debe ser el único en todo el mundo que renuncie a ese derecho (...) no es muy realista", dijo.

Lavrov insistió en que Irán, como signatario del Tratado de No Proliferación, tiene un derecho "inalienable" a enriquecer uranio, el cual Moscú se mostró dispuesto a almacenar para evitar un conflicto.

En cuanto a las posibilidades de mediación del Kremlin, admitió que Moscú no tiene aún claro qué objetivos persigue Washington en Irán.

"Nadie conoce los objetivos finales", afirmó.

Además, llamó al cese tanto de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del golfo Pérsico.

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió interceder ante Teherán tras mantener conversaciones telefónicas el lunes con los líderes de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Barein.