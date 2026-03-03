Rusia recurre ante el Tribunal General de la UE el bloqueo indefinido de sus activos

"El recurso fue presentado acorde al artículo 236 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Se trata de la continuación de nuestro trabajo para recurrir las acciones ilegales de la UE respecto a los activos soberanos del BCR", indicó el banco en su portal oficial.

Según el regulador ruso, el recurso fue presentado el pasado viernes 27 de febrero.

El BCR recordó que el reglamento recurrido estableció el bloqueo indefinido de los activos soberanos rusos y excluyó la posibilidad de defensa legal de los derechos violados sobre estos activos.

"A consecuencia de la aprobación de dicho reglamento de la UE fueron violados, entre otros, los derechos básicos e inherentes al acceso a la justicia, la inviolabilidad de la propiedad, el principio de inmunidad soberana de los Estados y de sus bancos centrales", señaló el BCR.

El regulador bancario ruso añadió que esta medida "contradice los principios fundamentales del derecho y no puede reconocerse como compatible con el principio del Estado de derecho".

Además, el BCR denunció que, durante la aprobación del reglamento recurrido, "se cometieron graves infracciones procesales", ya que no se aprobó por unanimidad sino por mayoría.

"El Banco de Rusia se reserva todos los derechos, reclamaciones, objeciones y recursos legales a su disposición en relación con el Reglamento de la UE y cualquier otra medida adoptada por la Unión Europea o sus Estados miembros con respecto a sus activos", concluyó el regulador ruso.

El pasado viernes el Kremlin admitió que espera nuevos intentos de confiscar sus activos por parte de la Unión Europea, a pesar de las últimas declaraciones de las autoridades alemanas de que la unión había cerrado la cuestión de la incautación.

"Considerando la opinión predominante entre los países europeos, es evidente que sus intentos de impulsar y legitimar este robo (de los activos rusos congelados a raíz del inicio de la guerra de Ucrania) continuarán", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, la parte rusa tiene en cuenta que hay países que se oponen a las medidas de confiscación de activos, que pretenden utilizar para poder enviar ayuda adicional a Ucrania.

En octubre de 2025, Rusia admitió que estaba confiscando empresas y patrimonio extranjero en el país como respuesta a la confiscación de sus activos en Occidente.

Los activos expropiados en Rusia son posteriormente reprivatizados, con el fin de generar liquidez para poder financiar su maquinaria de guerra contra Ucrania.