Rutte destaca apoyo clave de aliados como España a EEUU pese a no participar en la guerra

“Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía”, indicó Rutte durante una rueda de prensa en Skopje, preguntado por el rechazo de España a apoyar la campaña militar contra Irán.

Recordó que esa batería antiaérea española "ya lleva diez años defendiendo intereses clave de Estados Unidos en Turquía, a través del sistema Patriot".

Rutte, que se reunió hoy con la presidenta de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, dejó claro que "se trata claramente de una campaña liderada por Estados Unidos e Israel" y que Washington no ha solicitado a la Alianza Atlántica unirse a ella.

No obstante, subrayó que "los aliados individuales, cuando tienen la opción y la posibilidad de poner a disposición bases, etcétera, lo están haciendo, y siento un apoyo generalizado en Europa".

"He hablado por teléfono con muchos líderes durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, la eliminación de la capacidad de misiles balísticos y también la desaparición de (el ayatolá) Jamaneí son aplaudidas por muchos de mis colegas de la OTAN", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El político neerlandés enfatizó que la OTAN "se compromete a defender cada centímetro del territorio aliado, independientemente del origen de la amenaza", e indicó que los mandos militares de la Alianza "trabajan día tras día en ello utilizando un enfoque de 360 grados, que incluye cualquier amenaza procedente del terrorismo".

"La OTAN no está involucrada directamente, pero seamos absolutamente claros. ¿Qué está pasando aquí? Irán está a punto de hacerse con capacidad nuclear y con capacidad de misiles balísticos, lo que supone una amenaza no solo para la región de Oriente Medio, sino también una amenaza existencial para Israel. También supone una amenaza para nosotros aquí en Europa", explicó.

Además, tildó al régimen iraní de "exportador de caos" y "responsable, durante décadas, de atentados terroristas e intentos de asesinato", y aseguró que "todos estamos mejor" sin Jamaneí y "con la capacidad nuclear y balística (iraní) derrotada y degradada".

Rutte puso de relieve asimismo que solo faltan cuatro meses para la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Ankara el próximo mes de julio, y afirmó que los preparativos ya están muy avanzados en la capital turca.

"Debemos ser capaces de demostrar que los aliados están realizando avances tangibles para aumentar la inversión en defensa, incrementar la producción de material de defensa y continuar nuestro apoyo a Ucrania", resumió.