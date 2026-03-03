Rutte espera que aliados muestren en próxima cumbre senda creíble de gasto militar del 5 %

"Espero que los aliados en la cumbre demuestren que están en una senda clara y creíble hacia el objetivo de gastar el 5 % del PIB en defensa para 2035. Eso incluye un 3,5 % para financiar la defensa básica y un 1,5 % en inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad", indicó Rutte en un discurso en la Asamblea de Macedonia del Norte.

Rutte se pronunció así ante los diputados macedonios tras reunirse en Skopje con la presidenta del país, Gordana Siljanovska-Davkova.

En concreto, celebró que Macedonia del Norte y el resto de los aliados estén aumentando el gasto en defensa, y consideró "importante que cumplamos nuestros compromisos" en esa materia.

"Esto es esencial de cara a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara en julio de este año, donde nos centraremos en cumplir lo acordado el año pasado en la Haya de invertir más en defensa para aumentar la producción industrial militar y continuar nuestro apoyo a Ucrania", resumió.

En la cumbre aliada de La Haya del año pasado, los aliados se comprometieron con la cifra del 5 % del PIB, aunque España precisó que logrará cumplir con las capacidades asignadas por la OTAN invirtiendo el 2,1 % de su producto interior bruto.

"Si todos gastamos más en defensa, todos estaremos más seguros", enfatizó Rutte.

El ex primer ministro neerlandés subrayó que esa inversión "no significa que en 2035 vayamos a dar un gran salto", sino que "significa un camino creíble en los años venideros".

"Sé por mi propia experiencia en la política nacional que, por supuesto, puede haber debates difíciles a la hora de decidir los presupuestos. De hecho, hay que tomar decisiones difíciles", reconoció, en cualquier caso.

Rutte, que en una rueda de prensa previa dejó claro que la OTAN no participa en la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, también se refirió a que Rusia "sigue amenazando nuestra seguridad" y librando su guerra de agresión contra Ucrania.

"Se ha aliado con China, Corea del Norte, Corea del Sur e Irán y, juntos, han estado ampliando sus ejércitos y su capacidad para ejercer presión sobre nosotros", apuntó, y agregó que la competencia mundial "se está intensificando y los aliados se enfrentan a la amenaza persistente del terrorismo".

Rutte consideró que Irán "ha sido un exportador de caos" y que "el peligro que representa es de gran alcance".

Subrayó que los aliados "han dejado claro que Irán no puede poseer armas nucleares ni continuar con su programa de misiles".

"En un mundo más volátil, es esencial invertir más en nuestra seguridad y la OTAN siempre garantizará la seguridad de todos los aliados y los defenderá contra cualquier amenaza procedente de cualquier dirección", concluyó.