Sondeo relega a laboristas y conservadores a puestos 3 y 4 de intención de voto en R.Unido

El sondeo, realizado por YouGov y publicado hoy por Sky News y The Times, muestra cómo las preferencias de los votantes van en primer lugar para el populista de derechas Reform UK (23 %), y los verdes (21 %). Ambos están en ascenso desde el anterior sondeo de YouGov, pero son los verdes los que más suben (4 puntos en total).

Les siguen a distancia los conservadores y laboristas (ambos con un 16 %) y los liberaldemócratas (14 %).

El sondeo (con 2.073 participantes) se llevó a cabo el domingo y lunes últimos, y "subraya el descontento extendido con los dos partidos tradicionales", que juntos no suman ni el 32 % de apoyo mientras que sus escisiones por derecha e izquierda suman un 44 %, subraya The Times.

Aunque el desgaste de un partido en el gobierno es un fenómeno ya clásico, el sufrido por el laborismo, en el poder desde hace menos de dos años tras ganar unas elecciones de modo abrumador, es llamativo, y nunca la popularidad del primer ministro laborista Keir Starmer había caído tan bajo.

Si bien queda mucho tiempo para las próximas legislativas, el próximo mes de mayo se celebran elecciones municipales en todo el país, además de autonómicas en los parlamentos de Escocia y Gales, y todos los sondeos pronostican resultados catastróficos para el Partido Laborista, pero también para el Conservador.

Tanto el Reform UK como los verdes tienen ahora una representación casi simbólica en la Cámara de los Comunes: ocho y cinco, respectivamente, de un aforo de 650 escaños. En comparación, los laboristas tienen 404 y los conservadores 116.

Si tanto Reform como los verdes mantienen estas cuotas de popularidad en el tiempo, pueden suponer un seísmo en un sistema político considerado entre los más estables del mundo.