Taiwán condena "ataques indiscriminados" de Irán y reafirma su alianza con EE.UU. e Israel

El viceministro de Exteriores, François Wu, afirmó hoy que Estados Unidos e Israel buscan "eliminar el terrorismo de la región" y sostuvo que, "como aliado de EE. UU. e Israel, también condenamos los ataques indiscriminados de Irán contra otros países", en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias CNA.

Wu indicó que, pese al deterioro de la situación de seguridad, el Gobierno no prevé por ahora una evacuación masiva de los más de 3.000 taiwaneses que residen de forma prolongada en países de Oriente Medio, aunque las oficinas de representación de la isla en la región prestarán asistencia a quienes deseen salir de inmediato.

Según el Ministerio de Exteriores, las legaciones taiwanesas mantienen contacto con sus ciudadanos y todos han informado de que se encuentran a salvo.

El Gobierno israelí, agregó Wu, ha trasladado a Taipéi que garantizará la seguridad de los nacionales taiwaneses durante el conflicto.

En paralelo, la diplomacia taiwanesa elevó este martes al nivel naranja -el segundo más alto de su sistema de cuatro niveles- las alertas de viaje para Egipto y Jordania, tras haber hecho lo propio el domingo con Baréin, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Las alertas para Israel e Irán se mantienen en el nivel rojo, el máximo, que desaconseja cualquier desplazamiento.

El conflicto se desencadenó tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de otros altos cargos, y provocaron represalias iraníes contra territorio israelí y contra países que albergan activos estadounidenses en la región.