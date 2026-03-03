Texas bate récord en voto anticipado para las elecciones de medio término en EE.UU.

Más de 2.5 millones de personas en el estado depositaron su papeleta antes del martes, de acuerdo con datos recopilados por el diario The Houston Chronicle.

Aunque tanto demócratas como republicanos han incrementado su participación en la votación anticipada, el aumento ha sido mucho más pronunciado entre los demócratas, de acuerdo con el rotativo.

En la primaria demócrata ya se han emitido casi 1,4 millones de votos, lo que representa un incremento del 119 % respecto a 2022. En contraste, la participación anticipada de los republicanos ha crecido un 13 % en comparación con ese mismo año.

Las elecciones internas de ambos partidos al Senado ha centrado la atención nacional, a modo de barómetro sobre el sentimiento de los ciudadanos en un ambiente político ultra-polarizado.

Esta contienda también se ha convertido en la primaria más costosa de la historia de Texas, con un gasto de unos 125 millones de dólares en anuncios, según datos de la firma AdImpact.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El actual senador republicano John Cornyn busca ser reelegido por un cuarto mandato, frente a una agresiva campaña para quitarle el curul por parte de Ken Paxton, el ultraconservador fiscal general de Texas.

La contienda demócrata enfrenta a la congresista Jasmine Crockett, popular por su discurso informal y confrontativo, frente a James Talarico, legislador estatal y seminarista que intenta incluir a los votantes más moderados.