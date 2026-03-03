Trump alardea de tener un "suministro ilimitado" de armas

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas. Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario, sin embargo, agregó que las reservas de armas "del nivel más alto" no son todavía las que él quisiera y culpó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de haberlas regalado gratis a Ucrania.

"Joe el Dormilón ('Sleepy Joe Biden', el apodo que le ha asignado Trump al expresidente) gastó todo su tiempo, y el dinero de nuestro país DANDO todo a P.T. Barnum (Zelenski) de Ucrania (...) Y mientras le dio gran parte de las armas de muy alto nivel (GRATIS), no se molestó en reemplazarlas", prosiguió Trump.

El republicano aseguró haber "reconstruido" el Ejército durante su primer mandato y afirmó seguir haciéndolo.

"Estados Unidos está bien abastecido, y listo para GANAR, GRANDE", concluyó Trump.

Este mensaje llega en plena escalada bélica en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el pasado sábado, provocando la muerte de centenares de personas, entre los cuales se cuenta el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

La respuesta de Irán ha sido un constante ataque contra Israel y contra las bases militares estadounidenses en países de la región como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán. Esta madrugada, la embajada de EE.UU. en Riad, Arabia Saudí, fue alcanzada por drones sin que se conozcan víctimas por el momento.