Trump anuncia escolta militar para cruzar Ormuz y seguros "razonables" a las navieras

"Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)", escribió en su red social, Truth Social.

El republicano añadió que "estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras" y que "de ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible".

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Teherán ha llegado a amenazar con atacar cualquier buque que intente cruzar ese estrecho, lo que ha desatado gran preocupación por el suministro de hidrocarburos procedente de la región y sobre las coberturas y subida de primas que encaran las navieras.

Desde el comienzo de la guerra el sábado, se han disparado tanto los precios del petróleo, que ha superado ampliamente el umbral de los 80 dólares el barril para el brent, como los del gas, que en el mercado de referencia europeo prácticamente se ha duplicado a más de 60 euros por megavatio hora (MWh).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", concluye el mensaje de Trump, que añade que "próximamente se tomarán más medidas" relacionadas con el transporte marítimo en torno al golfo Pérsico.

El presidente estadounidense se enfrenta este año a unas elecciones legislativas clave y uno de sus principales reclamos electorales ha sido la caída en los precios de la energía y la gasolina.