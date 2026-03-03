Trump considera "chocante" la falta de apoyo del Reino Unido a la guerra con Irán

En un encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, el republicano criticó que "España ha sido muy, muy poco cooperativa, al igual que el Reino Unido" a la hora de que ambos países apoyen, como socios de la OTAN, los ataques estadounidenses contra la República Islámica.

"El segundo (en referencia a Reino Unido) es chocante, pero no estamos en la era de (Winston) Churchill. Diré que el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen, que regalaron y sobre la que aceptaron un contrato de arrendamiento de 100 años. Así arruinan las relaciones. Es una pena", dijo en referencia a la isla de Diego García, la principal del archipiélago de las Chagos, en el océano Índico.

El presidente estadounidense ha criticado varias veces los acuerdos que el Reino Unido alcanzó en 2025 para que la soberanía de las Chagos se transfiera a Mauricio, que a cambio autoriza a que Londres arriende la mayor de sus islas, Diego García, para mantener y operar la base militar conjunta con EE.UU. durante un periodo inicial de 99 años.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha permitido un uso limitado de esta base, que Trump considera estratégicamente muy importante para los ataques estadounidenses sobre Irán.

"No estoy contento con el Reino Unido, esa isla sobre la que han leído y el contrato de arrendamiento, ¿saben?. Lo han hecho quién sabe por qué. Arrendaron la isla. Han llegado y se la han quitado. Y nos ha costado tres o cuatro días decidir dónde podemos aterrizar. Habría sido mucho más cómodo aterrizar allí, en lugar de volar muchas horas extra", sentenció Trump.