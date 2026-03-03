UE descarta un posible "fraude" o "golpe electoral" durante las elecciones en Honduras

"No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral", afirmó el jefe de la MOE-UE, el eurodiputado Francisco Assis, al presentar el informe final sobre los comicios celebrados el 30 de noviembre de 2025.

Assis señaló que, pese a las dudas iniciales sobre un eventual "golpe constitucional" durante el proceso, esa amenaza no se materializó, y reafirmó el compromiso de la misión con "la verdad" y la transparencia durante las elecciones, en las que fue electo como nuevo presidente del país Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.

La candidatura de Asfura estuvo marcada por el apoyo público del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien tachó de comunista a la candidata oficialista.

Además, los comicios se vieron salpicados por un recuento lento con numerosas interrupciones, que dilataron varias semanas los resultados finales.

"Nuestros observadores percibieron que ha habido algunos problemas, muchas dificultades, lo que pasó no se debe repetir (...), pero al final estamos en condiciones de decir que quien está gobernando es quien ganó las elecciones y quien está en la oposición es quien perdió", subrayó.

El eurodiputado añadió que la voluntad popular fue respetada y que la alternancia debe entenderse "sin dramatismos excesivos".

"Los que ganan hoy pierden mañana, los que pierden hoy ganan mañana", expresó, tras destacar la alta participación ciudadana el día de los comicios.

El informe, recibido este martes por Asfura, indica que los comicios se celebraron en un "clima de alta polarización y tensión política", y que las "disputas constantes" afectaron el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que evidenció "la vulnerabilidad institucional ante la parálisis y posibles injerencias políticas".

La misión expresó preocupación por la "instrumentalización política" de algunas instituciones del Estado, en particular la Fiscalía, así como por "la injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país", aunque recalcó que la jornada electoral transcurrió "de forma pacífica".

Agregó que el escrutinio estuvo marcado por "acusaciones de fraude, intentos de desacreditación, protestas, actos de violencia, boicot y sabotajes".

Entre sus recomendaciones, la MOE-UE instó al Parlamento a emprender antes de los comicios de 2029 "una reforma integral del marco legal electoral", corrigiendo "inconsistencias y deficiencias" de la normativa vigente.

También, subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, la independencia y la rendición de cuentas del CNE, "evitando injerencias partidarias y estableciendo salvaguardas que impidan su parálisis por motivos políticos".

"Es fundamental fortalecer la institucionalidad democrática en Honduras, de manera que quienes ejercen responsabilidades electorales puedan hacerlo con independencia, seguridad y garantías", enfatizó Assis.

La MOE-UE permaneció en Honduras del 11 de octubre al 22 de diciembre de 2025 y acreditó a 138 observadores durante la jornada electoral.