Un superviviente afgano denuncia la muerte de 14 familiares en un ataque paquistaní

El relato de Mohammad Qasim, residente en la aldea de Lwara Dnagar, de la provincia de Paktika, detalla que el bombardeo se produjo cuando la familia regresaba a su vivienda tras un periodo de hostilidades.

"Fue una noche terrible. Cuando empezó el bombardeo, salimos de nuestra casa. Una vez terminados los combates, volvimos pensando que todo había acabado. De repente, nos alcanzaron los misiles, disparados desde un dron", afirma el superviviente, quien asegura que entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres y varios menores.

Esta grabación, compartida por el portavoz adjunto talibán Hamdullah Fitrat, constituye la base de la acusación de crímenes de guerra de Kabul en un escenario donde la opacidad informativa impide contrastar de forma independiente el alcance real de las bajas civiles, que la ONU estima en más de 30 muertos y decenas de heridos.

Mientras el Ministerio de Defensa de Pakistán asegura que sus objetivos son exclusivamente campamentos de los grupos TTP e ISIS-K, la versión de los hechos ofrecida por Kabul rechaza estas calificaciones basándose en testimonios como el de Qasim.

"Dicen al mundo que mataron a terroristas. ¿Son las mujeres terroristas? ¿Qué tipo de derecho internacional permite matar a niños pequeños?", denuncia Qasin en el vídeo.

La crisis militar, que incluye bombardeos en las provincias afganas de Nangarhar y Khost, coincide con una intensificación del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales, sumando una presión humanitaria sobre una población ya vulnerable.

"Hace dos años, 13 miembros de mi familia murieron en el terremoto. Ahora, el ataque con drones ha matado a 14 miembros más. Estoy destruido", relata el superviviente en un testimonio que el Gobierno talibán utiliza para confrontar la legitimidad de la ofensiva paquistaní.