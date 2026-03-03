Una avioneta se estrella en un río helado en Nueva York y sus dos tripulantes salen ilesos

Un piloto instructor y su estudiante llevaban una hora de vuelo en una avioneta Cessna 172 cerca del aeropuerto local de Stewart cuando avisaron a los controladores aéreos de un fallo en el motor, de acuerdo con el canal CBS News, que accedió al audio.

Tras manifestar que tendrían que aterrizar en el Hudson porque el motor no les permitiría volver al aeropuerto, la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) indicó que la avioneta se estrelló en sus aguas a la altura de Newburgh sobre las 20.00 horas.

"Los ocupantes pudieron salir por sí mismos con seguridad y nadar hasta la orilla", indicó el Departamento de Bomberos de la cercana Middle Hope, una de las agencias de socorro llamadas a la emergencia, en un mensaje en Facebook.

En ese mensaje, incluyen fotografías en las que se ven las piezas del aparato flotando en el agua junto a las placas de hielo que cubren desde hace semanas el río debido a las recientes nevadas y el frío extremo que han azotado a Nueva York y sus alrededores.

Los supervivientes del accidente fueron atendidos en tierra por médicos de Newburgh y transportados a un hospital para su observación, agregaron.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, consideró el suceso como "otro milagro en el Hudson", en referencia al accidente de 2009 en el que un avión comercial de US Airways se estrelló en el mismo río, a la altura de Manhattan, y sus 155 pasajeros sobrevivieron.

"Gracias a Dios que tanto el piloto como el pasajero de un avión de un solo motor que realizó un aterrizaje en el hielo cerca de Newburgh han sido localizados solo con lesiones menores. Agradecida a nuestros trabajadores de emergencias por sus rápidas acciones", completó.