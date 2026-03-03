Unicef reporta víctimas infantiles por el conflicto entre Afganistán y Pakistán

La organización, que coordina con la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) la verificación de las bajas, señaló en un comunicado que "ya está claro que los niños están pagando un alto precio" tras el recrudecimiento de los combates que han obligado a miles de familias que sobrevivieron al terremoto de 2023 en el este afgano a abandonar sus refugios.

Estos asentamientos albergaban a más de 17.000 personas, la mitad de ellas menores, que ahora enfrentan un nuevo desplazamiento que, según Unicef, "agrava su sufrimiento" y los expone a mayores riesgos de enfermedades y desnutrición al ser desarraigados de la "poca estabilidad que habían recuperado".

La actual escalada militar se desencadenó tras una serie de incursiones aéreas de Pakistán en Afganistán, que buscaba neutralizar a comandantes del grupo insurgente TTP y que provocó la respuesta inmediata de la artillería talibán contra puestos fronterizos paquistaníes.

Este intercambio de fuego inicial derivó rápidamente en un conflicto que ya cumple su segunda semana, dejando a ambos ejércitos en una confrontación directa a lo largo de la Línea Durand.

En el lado paquistaní, las autoridades de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa han ordenado el cierre de 138 escuelas tras registrarse ataques contra instalaciones educativas, incluyendo un bombardeo con drones en Ghalanai.

Esta suspensión de la actividad escolar coincide con la interrupción de las campañas de vacunación rutinaria, lo que ha llevado a Unicef a hacer un llamamiento a todas las partes para que "ejerzan la máxima moderación, protejan las vidas de los civiles.

Aunque ambos bandos reportan cientos de víctimas tras los últimos enfrentamientos, la precisión de estas cifras no ha sido verificada por organismos independientes debido al estricto control de los talibanes y a las restricciones de acceso a las zonas de combate en la frontera.

El Gobierno de Kabul ha difundido imágenes de niños fallecidos en los ataques y cifra en cerca de 70 las víctimas civiles hasta el momento, unos datos que Islamabad cuestiona mientras mantiene su propia versión sobre el alcance de las bajas insurgentes en territorio afgano.