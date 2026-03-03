Uruguay reduce su Tasa de Política Monetaria en 75 puntos básicos hasta el 5,75 %

La medida fue adoptada en el marco de una reunión adicional del Comité de Política Monetaria (Copom), instancia que la autoridad financiera había convocado especialmente para el mes de marzo con el objetivo de contar con la flexibilidad necesaria para evaluar el sesgo expansivo de la política monetaria.

El Directorio del Banco Central fundamenta esta tendencia a la baja en el comportamiento de los precios ya que la inflación en Uruguay disminuyó por séptimo mes consecutivo y se ubicó en el 3,46 %, acercándose al piso del rango de tolerancia de la entidad.

Aseguran que esta reducción se verificó de forma generalizada en sus distintos componentes, "destacándose la tendencia descendente de los precios no transables (5,6 %), históricamente más rígidos", mientras que los datos de alta frecuencia de actividad económica "sorprendieron" a la baja.

Con este nuevo recorte, el BCU consolida un marcado ciclo de flexibilización en las tasas de interés.

En el mes de enero, la principal entidad financiera del país sudamericano ya había disminuido la TPM en 100 puntos básicos, dejándola en el 6,5 % y marcando el ingreso oficial a una política expansiva. Esta rebaja estuvo precedida por recortes de 50 puntos básicos en diciembre y de 25 en noviembre.

Según el BCU, la mayoría de los agentes sitúan sus proyecciones en torno a la meta oficial: los analistas y los mercados financieros situaron sus expectativas de inflación a dos años en un 4,5 %, mientras que las empresas lo hicieron a un 5 %.

El análisis de la entidad asegura que, si bien persisten los factores estructurales que habían provocado la debilidad del dólar en los últimos meses, los recientes acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio han generado un fortalecimiento repentino de la divisa estadounidense, un comportamiento "característico en este tipo de episodio".

El documento detalla que, si bien la escalada del conflicto internacional ha impactado directamente en los mercados energéticos —en particular del petróleo— y añadido incertidumbre a la economía mundial, la principal amenaza para el Banco Central sigue siendo que la inflación caiga por debajo de la meta.

En este contexto, el Comité del BCU reconoce que los riesgos inflacionarios lucen ahora "más balanceados" que en sus encuentros previos y subraya que mantendrá un monitoreo continuo de los acontecimientos, cuya evaluación será determinante para sus futuras decisiones de política monetaria.