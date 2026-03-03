Venezuela apuesta por una mayor cooperación en una "nueva etapa" de su relación con España

"Sostuvimos reunión con el embajador español Álvaro Albacete para abordar la nueva etapa en las relaciones entre Venezuela y España y fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral", dijo en la red social X.

Blanco, sin dar detalles sobre esa nueva etapa ni qué asuntos fueron abordados durante la reunión, agregó que el trabajo conjunto y el respeto mutuo "son fundamentales para consolidar puentes que beneficien" a los países.

El funcionario venezolano, que ha militado en partidos tradicionales de la oposición como Acción Democrática (AD), fue designado recientemente en el cargo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras lo que Blanco dijo que aboga por una política exterior "firme" en lo que considera una nueva etapa del relacionamiento internacional para su país.

Venezuela y España acordaron el pasado enero desarrollar una agenda de trabajo conjunta y unas "relaciones bilaterales equilibradas", según informó entonces el canciller de la nación suramericana, Yván Gil, tras una reunión con el embajador español.

Este lunes, Blanco informó de una reunión con la encargada de Negocios de la Unión Europea (UE) en Venezuela, María Antonia Calvo, y de otra con las directoras para las Américas de Reino Unido, Harriet Thompson y Catherine O'Neill, y el embajador británico en Caracas, Colin Dick, ambos encuentros enfocados en profundizar la cooperación.