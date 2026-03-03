Wall Street modera las pérdidas al 1 % a media sesión, pendiente de Oriente Medio

Poco después de las 13:00 hora local en la Bolsa de Nueva York (18:00 GMT), el Dow Jones de Industriales bajaba un 1,09 %, el S&P 500 cedía un 1,19 % y el Nasdaq se dejaba un 1,33 %, mientras que el índice Vix, que mide la volatilidad en el mercado, se disparaba un 11 %, hasta 24 puntos, su mayor nivel desde el pasado noviembre.

El petróleo de Texas también moderaba la fuerte subida del inicio de la sesión, en la que los futuros del barril estadounidense superaron los 77 dólares, y a esta hora ascendía un 4,1 %, situándose en 75,32 dólares.

Todos los sectores corporativos operaban a la baja, con las mayores pérdidas para el de materiales básicos y el industrial, mientras que el financiero y el de energía eran los menos afectados, pese a registrar descensos.

Los analistas señalaban que el fondo indexado iShares MSCI Spain ETF, que sigue la cotización de empresas españolas, caía el 5 % tras sugerir el presidente Donald Trump un embargo comercial a España en represalia por su negativa a permitirle usar sus bases militares en la ofensiva contra Irán.

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, se elevaba al 4,065 % tras rozar esta mañana el 4,1 %, impulsado por el temor a que el efecto del conflicto en Oriente Medio eleve los precios de los combustibles y, en consecuencia, repercuta en la persistente inflación en EE.UU..

Asimismo, los futuros del oro caían cerca del 4 %, hasta 5.101 dólares la onza, lastrado por la apuesta de los inversores por otros activos como la deuda pública y el dólar.