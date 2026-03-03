Zimbabue evacúa al personal de su embajada en Teherán por los bombardeos de EEUU e Israel

"El Gobierno de Zimbabue está siguiendo de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio, en particular en Irán. El personal de la embajada ha sido evacuado a un país más seguro y algunos están regresando a casa, dejando solo al personal esencial", confirmó el portavoz presidencial de Zimbabue, George Charamba.

Los trabajadores evacuados fueron trasladados al vecino país de Armenia.

Asimismo, Charamba informó de que la embajada zimbabuense en Abu Dabi recomendó a sus nacionales en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que mantengan la calma, que actúen con cautela y que limiten los movimientos esenciales.

Los EAU son uno de los países más afectados por las represalias de Irán, que respondió a los bombardeos con ataques contra Israel y contra países que albergan bases militares estadounidenses en la región, como Jordania, Arabia Saudita, Catar, EAU, Baréin e Irak.

Estos ataques han provocado, asimismo, el cierre del espacio aéreo en esta zona, donde están algunos de los centros logísticos aeroportuarios más importantes del mundo.