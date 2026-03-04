Aerolíneas deben compensar retraso por esperar a pasajeros de vuelo anterior demorados

“Una compañía aérea no puede invocar una circunstancia extraordinaria que haya afectado a un vuelo anterior si el retraso del vuelo posterior se debe a una decisión independiente que ella haya adoptado, siempre y cuando esta decisión constituya la causa determinante de dicho retraso”, indicó en un comunicado la corte, con sede en Luxemburgo.

Especificó que este puede ser el caso cuando, en el marco de una rotación de vuelos, la compañía aérea decide esperar a los pasajeros de un vuelo anterior que se hayan demorado a causa de una deficiencia generalizada del control de seguridad de un aeropuerto.

El Tribunal General examinó una pregunta prejudicial desde Alemania sobre el caso de dos pasajeros que reclaman a la compañía aérea European Air Charter una compensación de 400 euros cada uno porque su vuelo de Düsseldorf (Alemania) a Varna (Bulgaria) se retrasó más de las tres horas que dan derecho a la compensación.

Un tribunal de esa ciudad alemana planteó la cuestión de si, en relación con un vuelo posterior en el marco de una rotación de vuelos, la compañía aérea puede alegar estar exenta de la obligación de pagar una compensación por retraso debido a una circunstancia extraordinaria que afectó a un vuelo anterior.

En efecto, a raíz de un tiempo de espera excepcionalmente largo en el control de seguridad del aeropuerto de Colonia-Bonn, a causa de una sobrecarga de trabajo del personal, todos los pasajeros de un vuelo anterior se presentaron con retraso al embarque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

European Air Charter decidió esperar a estos pasajeros, lo que llevó a un retraso de más de cinco horas en el despegue de este último vuelo. Además, European Air Charter decidió reorganizar los vuelos siguientes, incluido el vuelo controvertido, en un aparato de sustitución.

El Tribunal General respondió hoy que la aerolínea no puede invocar una circunstancia extraordinaria que afectó a un vuelo anterior en el marco de una rotación “si su decisión independiente de esperar a los pasajeros que se habían demorado a causa de los controles de seguridad constituye la causa determinante del retraso del vuelo posterior”.

Todo ello, siempre y cuando dicha decisión no le fuera impuesta al transportista aéreo, en particular mediante una obligación legal, preciso el tribunal comunitario.

En cualquier caso, la corte europea determinó que la compañía aérea no puede invocar el interés de los pasajeros del vuelo anterior en ser transportados en un plazo razonable, puesto que no le corresponde ponderar los intereses de los diferentes grupos de pasajeros afectados.