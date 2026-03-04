Al menos 12 muertos y 8 desaparecidos tras choque de vehículos en sierra central de Perú

El canal detalló que el accidente ocurrió durante la noche del domingo en la Carretera Central, en una zona conocida como el cañón del Infiernillo, en la provincia limeña de Huarochirí, y que bomberos y policías continúan hasta el momento con la búsqueda de los pasajeros desaparecidos.

El vehículo de transporte, que iba lleno con 28 pasajeros y cubría la ruta Huancayo-Lima, chocó con una camioneta en esta área de difícil acceso y luego cayó al río, donde equipos de rescate pudieron evacuar a seis pasajeros.

Medios locales difundieron imágenes en las que se ve a rescatistas sujetos a cuerdas por la fuerza del caudal del río mientras intentan localizar a los ocho desaparecidos.

Las dos personas que viajaban en la camioneta murieron en el impacto y entre los pasajeros fallecidos en el vehículo de transporte al menos uno era menor de edad y se confirmó la muerte del chófer.