Al menos una decena de heridos en Cisjordania por un ataque del Ejército israelí y colonos

Según informó la Media Luna Roja, sus equipos en Nablus atendieron a dos personas con heridas de bala, un joven y un niño de 11 años, del campo de refugiados de Askar, durante una incursión israelí a este campamento.

Luego, este mismo equipo de rescate asistió a otras tres personas por "fuertes palizas" que, según afirma, les inflingieron las fuerzas israelíes durante la misma incursión. Entre estos heridos hay una mujer de 70 años y todos ellos fueron trasladados al hospital.

Además, en la ciudad de Yenín este cuerpo atendió este miércoles noche a tres personas con heridas de bala que están siendo trasladadas al hospital.

La agencia oficial palestina Wafa elevó a cinco los heridos en Yenín, incluyendo uno grave.

"Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la zona alrededor de la rotonda principal en el centro de Yenín, repleta de residentes y compradores, y dispararon munición real contra los residentes", indica Wafa.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos heridos.

Por otro lado, la Media Luna Roja informó de que colonos atacaron una de sus ambulancias en Yarza, en el norte del valle del Jordán, mientras intentaba llegar a las personas heridas en un ataque de colonos a la aldea.

La ambulancia finalmente trasladó al hospital a dos heridos, uno de ellos un hombre de 62 años.

Este lunes, dos hermanos palestinos, de 52 y 47 años, fueron asesinados a tiros en la gobernación de Nablus a manos de colonos israelíes, mientras Israel y Estados continúan librando una nueva guerra con Irán que está afectando a la región de Oriente Medio.

En los territorios ocupados palestinos, desde el inicio de la guerra con Irán la mayoría de puntos de acceso y salida permanecen cerrados bajo un férreo control militar.

La guerra de Israel y EE.UU. contra Irán ha provocado que la atención internacional abandone la violencia diaria que sufren los más de 2,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania ocupada, tanto a manos del Ejército israelí como de los colonos que pueblan los asentamientos y puestos de avanzada ilegales.