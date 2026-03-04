Avión militar español con capacidad para evacuar a 250 personas vuela hacia Oriente Medio

De esta forma, las Fuerzas Armadas se suman al esfuerzo del Gobierno español para traer de vuelta a casa a los españoles que se encuentran en la zona de conflicto, informó el Ministerio de Defensa.

De momento, el dispositivo de aeroevacuación solo contempla un avión, aunque no se descarta que se puedan enviar más a la zona.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró que se trata de "una de las operaciones más difíciles y delicadas de todas las evacuaciones que se van hacer".

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que las operaciones de evacuación son muy delicadas debido a que el espacio aéreo no es seguro, pero insistió en que los españoles en la región pueden tener la certeza de que se les va a proteger y se les traerá de vuelta al país.

En una declaración institucional este miércoles, Sánchez prometió asistencia a los españoles que se encuentran en la región para ayudarles a regresar si así lo desean, algo para lo que dijo que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.

Fue la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.