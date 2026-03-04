BID Invest presta a Genneia 185 millones de dólares para energía renovable en Argentina

Según informó este miércoles Genneia en un comunicado, firmó con BID Invest -integrante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y orientada a fomentar la inversión privada- un acuerdo de financiación por 185 millones de dólares, como parte de una estructura ampliable hasta 320 millones de dólares, con plazos de vencimiento de entre 7 y 15 años.

La compañía argentina destinará los fondos a la ejecución de cuatro parques solares: San Rafael (180 megavatios), San Juan Sur (129 megavatios), Lincoln y Junín (20 megavatios cada uno).

Además, el préstamo permitirá avanzar en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 40 megavatios en la localidad de Maschwitz en la provincia de Buenos Aires.

"Un diferencial clave de este acuerdo es el enfoque en el norte argentino. BID Invest brindará asistencia técnica y económica para apoyar estudios de proyectos de transmisión eléctrica vinculados con nuevas inversiones en minerales críticos (litio y cobre)", indicó Genneia.

La compañía es la mayor productora de energía solar y eólica de Argentina, con un 23 % del total de la potencia instalada del país y una capacidad de generación de 1.580 megavatios.