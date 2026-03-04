Bolsas chinas resurgen de desplomes por guerra en Irán y ante metas económicas de Pekín

Poco antes de las 10:00 hora local (02:00 GMT), los parqués de Shanghái y Shenzhen repuntaban un 0,37 % y un 1,12 %, respectivamente, y el CSI 300, índice que sigue la evolución de los 300 principales valores de esos dos mercados, subía un 0,66 %.

La Bolsa de Pekín se unía a las ganancias con un 0,78 %, aunque su relevancia es menor dada su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

Fuera de la China continental, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganaba un 1,24 % a la mencionada hora.

Li situó hoy en "entre un 4,5 y un 5 %" el objetivo de crecimiento para 2026 tras tres años marcándolo en "alrededor de un 5 %", lo cual supone reducir la meta a su nivel más bajo desde 1991 pero al mismo tiempo alinearse con los pronósticos más extendidos entre los analistas y las instituciones económicas internacionales.