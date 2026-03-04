Caídas generalizadas en las bolsas de Asia, con desplome histórico de la surcoreana

Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en Asia, donde las bolsas chinas y japonesas también registraron importantes caídas, aunque más modestas que las surcoreanas.

- En el parqué de Seúl, el Kospi terminó la jornada con desplome sin precedentes, cayendo 698,37 puntos, hasta los 5.093,54 enteros. El récord previo había sido el declive del 12,02 % registrado el 12 de septiembre de 2001, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York.

- El operador de la Bolsa de Seúl suspendió al mediodía, durante 20 minutos, la negociación bursátil, cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

- Entre las pérdidas más drásticas: el astillero Hanwha Ocean (-19,87 %), el fabricante de vehículos Hyundai Motor (- 15,8 %); y su empresa hermana Kia (- 14,04 %).

- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se hundió un 3,61 %, encadenando su tercera sesión consecutiva con caídas, hasta ubicarse en 54.245,54 enteros, su nivel más bajo desde principios de febrero.

- En el sector de semiconductores, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se desplomó un 7,16 %.

- Los parqués de Shanghái y Shenzhen cerraron con pérdidas de un 0,98 % y un 0,75 %, respectivamente, mientras que el índice CSI 300, que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados, bajó un 1,14 %.

- La peor parte se la llevó el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que se desplomó un 2,01 %, con tan solo 11 de las 88 compañías que lo componen escapando de la marea roja.

- Al otro lado del Estrecho de Taiwán, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, finalizó la jornada con un descenso del 4,35 %.

- En el Sudeste Asiático, el índice STI de Tailandia, país muy dependiente de las importaciones energéticas provenientes del estrecho de Ormuz, afectado por la guerra, se desplomaba alrededor del 5,5 % poco cerca del cierre. Indonesia le sigue de cerca (-4,57 %) y Singapur (-2,39%), en una jornada roja para los parqués asiáticos.