Canadá y Brasil acuerdan cooperar en el uso de la inteligencia artificial para la minería

El acuerdo fue suscrito por el director-presidente del Servicio Geológico do Brasil (SGB), Vilmar Simões, y la directora del Geological Survey of Canada (GSC), Geneviève Marquis, con el objetivo de elaborar mapas de potencial geológico que identifiquen áreas con mayor probabilidad de contener depósitos del mineral, según informó el Gobierno brasileño.

La iniciativa contempla la integración de bases geocientíficas (geología, geoquímica, geofísica y teledetección) y la aplicación de modelos de evaluación de potencial mineral con técnicas de IA capaces de reconocer patrones asociados a depósitos de níquel.

Los resultados de la cooperación se presentarán a finales de 2027 y buscan reducir riesgos exploratorios y reforzar la planificación del sector minero.

El níquel es uno de los minerales críticos para la transición energética, esencial en la fabricación de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento, además de su uso en la industria aeroespacial, de defensa y en la producción de acero inoxidable.

La firma tuvo lugar durante la convención anual de PDAC, considerada la mayor feria minera del mundo. El encuentro reúne a gobiernos, inversores y empresas para promover proyectos y nuevas tecnologías vinculadas a minerales estratégicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La edición de 2026 se celebra en Toronto hasta el 4 de marzo e incluye reuniones técnicas, encuentros institucionales y actividades de promoción del sector minero.