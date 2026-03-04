Carney critica que EE.UU. e Israel actuaran sin consultar a sus aliados y pide desescalada

En declaraciones a la prensa en Sídney, donde está de visita desde el lunes, Carney afirmó que Irán ha mantenido sus ambiciones nucleares "pese a más de dos décadas de negociaciones y esfuerzos diplomáticos", lo que, a su juicio, constituye una amenaza para la seguridad internacional.

"Canadá ha apoyado durante mucho tiempo la necesidad de neutralizar este grave riesgo global", señaló el mandatario, quien reiteró que su país respalda los esfuerzos para impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

No obstante, el primer ministro expresó su malestar por la forma en que se produjo la reciente escalada militar. "Estados Unidos e Israel han actuado sin implicar a Naciones Unidas ni consultar a aliados, incluido Canadá", dijo.

Carney aseguró que Ottawa adopta su postura "con pesar", al considerar que el conflicto refleja "el fracaso del orden internacional" para resolver la crisis nuclear iraní tras años de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones y negociaciones diplomáticas.

El líder canadiense condenó también los ataques iraníes contra civiles e infraestructuras en Oriente Medio y pidió a todas las partes respetar el derecho internacional.

"Instamos a una rápida desescalada de las hostilidades", afirmó, e indicó que Canadá está dispuesto a contribuir a ese objetivo.

Carney subrayó que la salida a la crisis requerirá una solución política más amplia basada en la diplomacia, la protección de la población civil y compromisos duraderos contra la proliferación nuclear y el extremismo.

El primer ministro canadiense se encuentra en Australia dentro de una gira por el Indopacífico que comenzó en la India y continuará en Japón.

La visita a Australia, que se prolongará hasta este viernes, se produce en medio de lo que él mismo definió en Davos como plena "ruptura" del orden internacional y abre la puerta a una mayor coordinación entre dos potencias medias como Canadá y Australia en ámbitos como comercio o defensa.

Durante su estancia, Carney tiene previsto reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y pronunciar un discurso ante el Parlamento en Camberra antes de continuar su viaje hacia Japón.