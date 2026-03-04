Catar afirma haber detenido a 10 agentes de la Guardia Revolucionaria en su territorio

Según informa la agencia oficial catarí QNA, "operaciones precisas de monitoreo y seguimieto resultaron en la captura" de estas personas, "siete de las cuales tenían como tarea misiones de espionaje y de recopilación de inteligencia sobre infraestructuras esenciales o militares de la nación".

El resto de los detenidos "tenían asignado la realización de labores de sabotaje y estaban entrenados en el uso de drones".

Las autoridades, según la agencia, encontraron en posesión de estas personas "localizaciones y coordenadas de instalaciones y complejos sensibles", así como instrumentos de comunicación y equipamiento tecnológico.

"Durante las investigaciones los sospechosos confesaron su relación con la Guardia Revolucionaria iraní y declaron que habían sido asignados para conducir misiones de espionaje y subversión" añade la nota.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, que ha dejado centenares de muertos, Teherán ha respondido con bombardeos sobre Israel y sobre infraestructura y efectivos militares estadounidenses en la región, entre ellos los situados en Catar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, este mismo martes, Catar informó de un ataque iraní en la madrugada contra la base área militar de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio, donde un misil logró impactar en la zona mientras otro fue interceptado por las defensas antiaéreas.