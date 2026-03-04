Cazas griegos despegan desde Chipre para investigar objeto sospechoso cerca del Líbano

Los dos aviones de combate fueron desplegados con el objetivo de identificar y, en caso necesario, responder al objeto detectado.

La costa del Líbano se encuentra a unos 220 kilómetros de Pafos.

Según el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, quien informó del incidente en su cuenta en la red social X, “se detectó un posible objeto sospechoso en el espacio aéreo cerca del Líbano”.

Añadió que, por razones preventivas, “las autoridades competentes adoptaron todas las medidas necesarias para investigar el incidente y, en caso necesario, responder al mismo”.

De acuerdo con la agencia de noticias chipriota CNA, tras completar su misión de reconocimiento los F-16 regresaron posteriormente a su base en Pafos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El despliegue de los cazas se produjo en el contexto de la vigilancia reforzada en la región tras el ataque con drones registrado en la madrugada del lunes contra las bases militares soberanas del Reino Unido en Chipre, presentes en la isla desde la independencia del país en 1960.

Las autoridades aeroportuarias de Chipre señalaron este miércoles que el tráfico aéreo en la isla no se vio interrumpido.

Hermes Airports, empresa gestora de los aeropuertos de Lárnaca y Pafos, indicó que el espacio aéreo de Chipre permanece abierto y opera con normalidad.

No obstante, añadió que la situación es evaluada de forma constante por las autoridades competentes en coordinación con los servicios de aviación civil y defensa.

El incidente provocó durante la mañana una breve alerta en algunos servicios mientras las autoridades continuaban monitorizando la situación en el Mediterráneo oriental.