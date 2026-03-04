Chequia recortará un 30 % el presupuesto del servicio internacional de la radio pública

La redactora jefe del servicio, Klára Stejskalová, aseguró a EFE que aún no han decidido qué servicios tendrán que eliminar este año, aunque advirtió de una "reducción de personal" entre los 39 empleados del servicio, que informa en inglés, francés, alemán, ruso, español y ucraniano.

Stejskalová matizó que “no ha llegado aún la notificación por escrito, pero el ministro ya lo ha dicho varias veces en sus intervenciones en el Parlamento y en sus apariciones televisivas”.

El ministro de Exteriores, el eurocrítico Petr Macinka, anunció el pasado 11 de febrero un plan para reducir hasta poco más de un millón de euros el presupuesto de Radio Praga Internacional, un 30 % menos que el actual.

Ese plan incluye eliminar completamente la aportación de su Ministerio a este servicio, que cumple ahora 90 años.

Macinka ha dudado de la importancia de estas emisiones: "No sé si alguien escucha esta radio en ondas cortas, medias o largas".

Aparte de la aportación del Ministerio de Exteriores, el servicio internacional recibe fondos también de Český rozhlas, la radio pública checa, a la que pertenece.

Sobre las posibles alternativas para encontrar financiación, Stejskalová recordó que las emisiones al exterior no se realizan en ningún lugar de Europa en régimen comercial, sino que es siempre un servicio pagado del presupuesto nacional.

El primer ministro checo es el populista Andrej Babis, un declarado admirador de Donald Trump, crítico con la Unión Europea y cercano a las posiciones del Kremlin.