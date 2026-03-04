China mandará a su enviado especial para Oriente Medio para mediar en la crisis regional

Wang avanzó el envío del representante durante una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, a quien transmitió que la propagación del conflicto es algo que el país asiático "no desea ver".

"China insta encarecidamente a todas las partes a cesar las operaciones militares, reanudar el diálogo y la negociación lo antes posible y evitar una mayor escalada de las tensiones", señaló el ministro, quien calificó de "inaceptable" el uso indiscriminado de la fuerza, en especial "contra civiles inocentes u objetivos no militares", según un comunicado de la Cancillería china.

Además, aseguró que China "aprecia la moderación y el compromiso de Arabia Saudí con la resolución pacífica de las diferencias" y que "la reconciliación lograda entre los países de la región es inestimable y merece ser valorada y promovida".

Estas últimas palabras de Wang pueden entenderse como una referencia velada a la reanudación de relaciones entre Arabia Saudí e Irán a finales de 2003, un proceso en el que China actuó como mediadora y que Pekín considera uno de sus mayores logros en Oriente Medio.

Por su part,e el ministro saudí manifestó a Wang su preocupación por que el conflicto siga propagándose y se intensifique, y subrayó que su país "se reserva el derecho a la legítima defensa, con la esperanza de que la crisis se pueda reducir y avanzar hacia una desescalada".

El jefe de la diplomacia saudí dijo asimismo que Riad está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con China para promover la paz y detener el conflicto, de acuerdo al comunicado oficial de Pekín.

Wang habló hoy también con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdalá bin Zayed, a quien insistió en que "no se debe traspasar la línea roja de la protección de los civiles durante el conflicto; no se deben atacar objetivos no militares como los energéticos, económicos y de subsistencia, y se debe mantener la seguridad de las rutas marítimas".

Este es el tercer día consecutivo en que el jefe de la diplomacia china mantiene contactos con países implicados o afectados por el conflicto, entre ellos Israel u Omán, además de Irán, un estrecho aliado político de China, también su mayor socio comercial.