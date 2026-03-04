China suspende parte de las importaciones de carbón ruso debido a retrasos de suministro

Las principales razones del aumento de los plazos de suministro se deben a la guerra en Oriente Medio, los descarrilamientos de trenes de carga en febrero que interrumpieron algunos envíos y el empeoramiento de las condiciones en el golfo de Finlandia, que debido al hielo entorpecieron la distribución desde los puertos del Báltico.

"Aunque el hielo afectó principalmente a los envíos de carbón a India y Turquía, ha aumentado la preocupación general", señala un informe de la consultora Mysteel, citado por el diario ruso.

Otro problema que se ha sumado debido a las condiciones climatológicas ha sido la congelación del carbón en los vagones.

A pesar del reciente incremento de precios, los expertos señalan también la escasa rentabilidad de los proveedores de carbón térmico, que ahora además están presionados para ajustarse a tiempos de entrega rápidos.

Un cargamento de carbón térmico ruso con un poder calorífico de 5.500 kilocalorías por un kilogramo, en un petrolero Panamax, con un peso muerto de entre 60.000 y 80.000 toneladas, vende la tonelada a China a 90 dólares, incluidos los gastos de flete, señala Mysteel.

Los operadores de los puertos a lo largo del río Yangtsé han subido los precios del carbón ruso de este tipo a 110 dólares por tonelada.

Según NEFT Research, la rentabilidad de la exportación de carbón térmico de 6.000 kilocalorías por kilogram enviado desde Kuzbás a través del puerto de Vostochni es de 2.040 rublos (26,03 dólares) por tonelada, lo que se considera insuficiente hasta para cubrir los costes de producción, que se estiman en unos 2.700 rublos (34,45 rublos).

Kommersant compara los precios rusos con los de Australia, que ofrece su materia prima a entre unos 115 y 140 dólares por tonelada.

Si se restringe el suministro de gas natural licuado desde Oriente Medio los precios seguirán subiendo en los mercados europeos y asiáticos, aunque se acerca la temporada baja, señala NFT Research.

La industria del carbón se encuentra en grave crisis en Rusia tras perder el mercado europeo a raíz de las sanciones impuestas tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Desde entonces, el mercado chino abarca el 45 % de las exportaciones rusas, según cifras de 2023 y 2024.

El año pasado Moscú gastó 37.700 millones de rublos (480 millones de dólares) para salvar su industria del carbón a través de exenciones de impuestos y aplazamiento de pagos.