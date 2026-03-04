Chipre niega que un "objeto sospechoso" se dirigiera a la isla desde el Líbano

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó que hubo indicios de un posible objeto sospechoso cerca del Líbano y que dos aviones despegaron para explorar la zona.

Los aparatos, dos F-16 enviados por Grecia para proteger la isla, "operaron durante un tiempo considerable sin detectar ningún tipo de objeto sospechoso".

El portavoz pidió calma y paciencia y atender sólo a las informaciones publicadas por los canales oficiales.

El diario 'Politis' informó hoy de que F-16 localizaron y derribaron dos drones antes de que estos entraran sobre el territorio de la República de Chipre.

En la noche del domingo al lunes, un dron de fabricación iraní que despegó desde el líbano, donde opera el grupo chií Hizbulá, impactó en una base militar británica en la isla.

Letymbiotis negó que en ningún momento se cerrara el espacio aéreo de Chipre, un país miembro de la Unión Europea (UE), y que sólo se proporcionó el "espacio operativo" para que pudieran actuar los dos cazabombarderos.

El portavoz adelantó que el Gobierno va a prohibir el uso de drones por parte de particulares.

Además de los dos cazas y las dos fragatas enviadas por Grecia, también Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, para contribuir a la seguridad de la isla.