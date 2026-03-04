Combustión y fuga de gas en tubería de suministro continúa desde el domingo en sur de Perú

El ministro Angelo Alfaro indicó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) es responsable del incidente, pero sostuvo que aún no se puede conocer la causa de la ruptura de la válvula del ducto puesto que la deflagración continúa.

"En cuanto tengamos el acceso, porque en este momento no se puede ver, porque está todavía el tubo ardiendo. Ellos han quedado que mañana ya mitigan la deflagración del incendio y se va a poder verificar qué es lo que ha pasado", dijo Alfaro sobre el incidente, que ya está siendo investigado por la Fiscalía.

En este sentido, apuntó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es el encargado por ley de supervisar este tipo de emergencias y está en el lugar de la fuga con especialistas que determinarán cuál es la causa de la fuga.

El ministro de Energía y Minas dio estas declaraciones después de presidir una reunión de articulación entre entidades públicas y empresas del sector energético para sumar esfuerzos e impulsar medidas ante la emergencia que afecta al transporte de gas natural.

A través de las Fuerzas Armadas, el Estado ha puesto a disposición los recursos aéreos que se requieran para facilitar el traslado de personal técnico, maquinaria especializada y equipos hacia la zona de intervención, para contribuir al restablecimiento de las operaciones en el menor plazo posible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Alfaro anunció que el Ejecutivo aprobará próximamente un decreto que permitirá a las empresas del sector industrial utilizar combustibles alternos de manera inmediata para asegurar la continuidad de actividades productivas, mientras se implementa la racionalización temporal en el transporte de gas natural.

"Las medidas de priorización del suministro permitirán sostener la operatividad de industrias esenciales durante el periodo en que TGP culmine la reparación de la avería", agregó el ministro.

Después de que se constatara la deflagración y fuga de gas este domingo, el ministerio declaró en emergencia el suministro de gas por 14 días y activó el mecanismo de racionamiento de combustible, priorizando hogares, transporte público y servicios de salud.

Por su parte, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) ratificó que el país andino cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de electricidad sin restricciones.

Aunque el ministro advirtió que si la fuga no se soluciona en 14 días, como marca la declaratoria de emergencia, se presentarían problemas.

"Podemos racionar para prolongar 14 o 15 días que es la fecha máxima que ha puesto TGP por unos días más, obviamente que si esto se prolonga sí van a haber problemas", expresó Alfaro.