Costa Rica celebra estar entre los "aliados estratégicos" convocados a cumbre con Trump

"De las naciones de América Latina y el Caribe el presidente de Estados Unidos nos invitó solo a 8 porque son los que reconoce el Gobierno de Estados Unidos como aliados y socios estratégicos, especialmente en temas de lucha contra el narcotráfico", expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Aunque el mandatario costarricense dijo que son 8 los países invitados, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en Washington que en la reunión del sábado participarán jefes de Estado de 12 países.

Chaves participará en el encuentro junto a su canciller, Arnoldo André, y la presidenta electa Laura Fernández, quien asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un periodo de 4 años.

Según Chaves, Estados Unidos "reconoce la batalla sin cuartel que hemos dado contra el narcotráfico" y afirmó que Costa Rica quiere "reforzar su imagen y liderazgo en la región".

El presidente costarricense celebró que "el dominio en la región que tuvo lo que nosotros llamamos los chancletudos (término peyorativo para referirse a la izquierda) ya se diluyó".

Por su parte, la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo que hay "una enorme expectativa" para la reunión y agradeció a Estados Unidos por ser "nuestro socio confiable y aliado estratégico contra el crimen organizado y el narcotráfico".

"Hay una excelente relación de trabajo que debe continuar en el próximo mandato y mi anhelo es trabajar igual de bien o hasta mejor de lo que se ha hecho en este gobierno", manifestó Fernández.

En la reunión participarán los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, y se espera también la asistencia del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como Escudo de las Américas, es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región", dijo la portavoz de la Casa Blanca.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".

La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla.