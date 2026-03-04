Courrèges viste en París a la mujer para el día a día

Básicos y envolventes abrigos y chaquetones, piezas esenciales y prácticas del guardarropa femenino del otoño-invierno 2026-27, fueron el mejor de los ejemplos.

En un espacio puramente blanco del barrio parisino del Marais, erigido para la ocasión, Nicolas di Felice, director creativo de la emblemática casa, quiso recordar que lleva un lustro en ella con lo mejor que sabe hacer, una colección a la que acompañaba el sonido de fondo del día a día de una mujer, desde el momento en el que suena su despertador por la mañana.

Además de los abrigos y chaquetones, se vieron en la pasarela vestidos -algunos como el icónico modelo Trapecio revisitado-, pantalones y faldas, en los que el frío no estaba reñido con elegancia y feminidad, sino que iban de la mano.

De propuestas minimalistas, como un buen número de los vestidos, a otras con volumen, caso de los abrigos o los vestidos que abrieron y cerraron el desfile, estos con formas que recordaban a algunas del universo arquitectónico.

Grandísimos cuellos en chaquetas y chaquetones, para protegerse de las temperaturas más bajas con estilo; pantalones de talle medio, aberturas en vestidos y faldas por encima de la rodilla, así como propuestas en las que se veía el reconocible logotipo de la casa -la a y la c minúsculas, en referencia a su fundador, André Courrèges (1923-2016), de cuyo adiós de este mundo se cumplió una década en enero.

Di Felice es muy respetuoso con el legado de la 'maison' que fue referente de la década de los sesenta del pasado siglo, desde que tomó las riendas de su parte creativa.

Formado en la reconocida escuela La Cambre de Bruselas, como su compatriota Marie-Adam Leenaerdt, que desfiló con éxito la víspera, igualmente dentro del calendario oficial de la moda de París, es uno de los nombres esenciales de la escena actual.

Materiales como el cuero, el vinilo y el punto elástico, junto al denim, fueron la base sobre la que construyó su última colección para la firma gala, y gracias a los cuales la libertad de movimiento es una constante.

La paleta de colores elegida fue corta, pero de lo más propia de cara al otoño-invierno: negro y blanco muy presentes y de lejos crema, gris y marrones.

"Cinco años juntos" se leía en inglés en las camisetas que portaban los miembros de su equipo. Un homenaje a un creador de moda, Nicolas di Felice, y en concreto a su coherente trabajo en el seno de Courrèges.