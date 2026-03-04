Crockett reconoce la victoria del seminarista Talarico en primarias demócratas en Texas

Crockett, legisladora afroestadounidense que representa a Dallas, reveló que llamó a Talarico para felicitarlo tras una campaña en la que ella denunció ataques "racistas" de su rival, un seminarista presbiteriano quien triunfó con mensajes de unidad en condados con población de mayoría blanca y latina.

"Texas está posicionado a convertirse en azul (el color del Partido Demócrata) y debemos permanecer unidos porque esto es más grande que cualquier persona. Esto es acerca del futuro de todos los 30 millones de texanos y hacer que Estados Unidos recupere su curso", indicó la congresista en X.

Talarico afrontará en los comicios de noviembre a quien resulte ganador de la segunda vuelta de la primaria de los republicanos, en la que el actual senador John Cornyn busca su cuarto mandato frente a una campaña de Ken Paxton, el ultraconservador y anti-inmigrante fiscal general de Texas que es popular entre los simpatizantes de Trump.

El candidato demócrata, un exseminarista progresista de 36 años, considerado una estrella en ascenso, ha adoptado un enfoque amplio en su campaña, en la que apela a votantes de ambos partidos y a los independiente, con un mensaje populista contra los ultrarricos.

Pese a los ataques registrados durante la campaña interna, Crockett hizo un llamado a la unidad entre los demócratas, que no ganan una elección estatal en Texas desde 1994.

Sin embargo, el partido confía en que la caída de Trump en las encuestas pueda abrirles la puerta a una victoria en el estado, considerado uno de los bastiones republicanos.

"Con las primarias detrás nuestro, los demócratas debemos movilizarnos alrededor de nuestros candidatos y ganar. Estoy comprometida a hacer mi parte y continuaré trabajando para elegir a los demócratas en lo alto y lo bajo de las boletas", concluyó la representante.

Texas, junto con Carolina del Norte y Arkansas, fue este martes el primer estado en celebrar primarias rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en la que Trump busca mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado para impulsar su agenda y evitar, según ha dicho, un juicio político (impeachment).