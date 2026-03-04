Cuba rechaza en "los términos más enérgicos" la expulsión de sus diplomáticos de Ecuador

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos", expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en las redes sociales.

Además afirmó que esta acción "demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional".

La Cancillería de La Habana reafirma "categóricamente" que el personal de su Embajada en Quito, "tal como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado".

Sobre la decisión del Gobierno ecuatoriano señala que "no parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

Asimismo, La Habana subraya que la expulsión de los diplomáticos cubanos tiene lugar "a escasos días" de la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para el próximo 7 de marzo en Miami.

"Cuba está convencida de que el pueblo ecuatoriano sabrá defender los lazos de solidaridad y hermandad con Cuba", añade.

El comunicado refiere que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, informó este miércoles "mediante Nota Verbal la decisión de declarar persona non grata, sin aportar argumento alguno, a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la Embajada de Cuba en Quito, al que impuso un plazo de 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano".

El Gobierno de Ecuador también dispuso la retirada de su embajador en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el cargo desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.