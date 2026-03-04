Dassault acusa a Airbus de amenazar la continuidad del proyecto SCAF por incumplir reglas

"Nosotros respetamos la letra y el espíritu de nuestros compromisos", mientras que "es Airbus el que no respeta la ecuación del comienzo", señaló Trappier en la conferencia de prensa de presentación de los resultados anuales de su empresa, que es uno de los principales socios industriales del SCAF.

Advirtió de que si Airbus persiste en "no trabajar con Dassault, el proyecto está muerto".

En cuanto a la hipótesis que Alemania ha planteado últimamente de que para permitir la continuidad del SCAF se avance a una solución con dos aviones de combate en lugar de uno, Trappier señaló que Francia no la apoya.

Una forma de recordar que el presidente francés, Emmanuel Macron, había dicho el 19 de febrero durante una visita a India que el interés de los europeos es "un modelo común" de caza.

Su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, hizo tres días después un llamamiento a Dassault Aviation y a Airbus para que "den un paso en dirección del otro" en el contencioso que los enfrenta.

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, había señalado en febrero que el grupo europeo está dispuesto a asumir una alternativa con dos cazas diferentes en lugar de uno si los países lo piden para garantizar su continuidad.

Dassault Aviation y Airbus llevan meses enfrentados por la configuración y el liderazgo en el diseño del futuro caza del futuro, pieza clave del SCAF, que debería venir a sustituir en el horizonte de 2040 los Rafale y los Eurofighter actuales que uno y otro fabrican, y que están en competencia por la consecución de contratos.