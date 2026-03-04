Delcy Rodríguez pide junto Burgum que se acelere la reforma de Ley de Minas en Venezuela

En el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, donde previamente se reunió con una delegación estadounidense encabezada por Burgum, la mandataria encargada dijo que su equipo económico presentará "en los próximos días" al Parlamento, controlado por el chavismo, una "ampliación de la Ley de Minas".

"Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad, que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales, las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería", expresó.

La idea, prosiguió, es que haya "una fórmula virtuosa" con la que gane tanto el empresario extranjero que invierta en el país suramericano como el propio pueblo venezolano.

"Nosotros queremos dar una gran impulso al desarrollo nacional, que el pueblo venezolano vea también los atributos, las cosas buenas de tener buenas relaciones en el mundo y de tener buenas relaciones con los Estados Unidos", expresó.

Rodríguez, junto a Burgum, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, así como a la delegación de representantes de la Casa Blanca y de un "importante" sector empresarial privado de la nación norteamericana que acompañan al secretario de Interior en su visita de dos días.

"Le hemos dado la bienvenida para abordar aspectos muy importantes de nuestra agenda que tiene que ver con el área de la minería, de los minerales metálicos, de los no metálicos, los estratégicos, los no estratégicos", señaló.

Durante el encuentro, intercambiaron "información sobre los flujos de inversiones para Venezuela" y "nuevas tecnologías para desarrollar el sector de la minería", indicó.

En ese sentido, la líder chavista anunció que el jueves los equipos de ambos países revisarán "la agenda energética" que, dijo, ya se había iniciado con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien visitó Venezuela hace tres semanas, cuando Caracas y Washington anunciaron una asociación energética a largo plazo.

"El Gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela", agregó.

La visita se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar el 3 de enero, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos y justamente este miércoles Trump dijo que Rodriguez "está haciendo un excelente trabajo".