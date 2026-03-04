Diez finalistas al español Premio Azorín entre 735 novelas de todo el mundo

Organizado por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante (gobierno provincial), por segundo año consecutivo se batió el récord de participantes, con autores procedentes de todo el mundo: 121 de España, 76 de América del Sur, 44 de América del Norte, diez del resto de Europa, cuatro de América Central, uno de Asia y 479 sin especificar procedencia.

Representante de los dos organizadores del Premio presentaron este miércoles, en rueda de prensa, los diez originales finalistas de los que tres son del género thriller.

Seis de las diez finalistas son 'Círculos borrosos', de Ismael Ahamdanech Zarco; 'Sombras en Tierra de Olivos', de Juan Manuel Ruiz Salamanca; 'Hermanos de estepa', de Enrique Galdeano Clavería; 'El cuaderno del silencio roto', de Andrea Broullón Dobarro; 'Sonata para los bárbaros', de Henry Alfred Bugalho Ribeiro; y 'La última carpeta', de Silvio Mazziotti di Celso.

Las otras cuatro novelas que concurren a la final con seudónimos son 'El camino equivocado', 'Ceniza que enloquece', 'El jardín de los hilos invisibles' y 'Entrebalcones'.

De todas ellas, destaca que tres son del género thriller, mientras que del conjunto de las presentadas al galardón el porcentaje de este tipo aumenta al 40 %, algo que para el directivo de Planeta Carlos Crehueras no sorprende porque "en el mercado general existe esa tendencia al género".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La lista de ganadores de este premio la abrió en 1994 Gonzalo Torrente Ballester con 'La novela de Pepe Ansúrez', y le han seguido Luis Antonio de Villena, Luis Racionero, José Luis Ferris, Dulce Chacón, Ángela Becerra, Jon Juaristi, Lola Beccaria, Zoe Valdés, Fernando Delgado, Espido Freire, Nativel Preciado, Cristina López Barrio y Rosario Raro (2025), entre otros.

El premio se otorga a novelas originales e inéditas en español, y su objetivo es promover la literatura y el talento de los escritores en esta lengua.